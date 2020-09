Covid, positivo il presidente della Consob Paolo Savona

Paolo Savona positivo al covid-19: è asintomatico e in buona salute.

Anche Paolo Savona, attuale presidente della Consob ed ex ministro degli Affari europei, è risultato positivo al Covid-19. A quanto si apprende da AdnKronos l’84enne sarebbe al momento asintomatico e avrebbe semplicemente accusato un lieve rialzo febbrile nei giorni scorsi.

È naturalmente in isolamento e, appena confermata la sua positività, la Asl di competenza ha attivato il meccanismo di tracciamento dei contatti per evitare che il virus possa ulteriormente diffondersi.

Paolo Savona positivo al covid

I componenti della Commissione per le Società e la Borsa, Consob, sono stati tutti sottoposti a tampone e sono anch’essi in isolamento perché hanno tenuto una riunione con Savona, nei giorni scorsi.

La stessa precauzione è stata presa per le persone dello staff del presidente.





È stato lo stesso Savona ha dare notizia del suo stato di salute con alcune dichiarazioni rilasciate all’Adnkronos: “Sto benissimo – ha detto il presidente Consob – Sono portatore asintomatico e ora sono in quarantena.

Continuerò a lavorare da remoto”. “L’ho saputo oggi. Non ho nessun sintomo per fortuna. Tutta la segreteria è risultata negativa”, spiega ancora Savona. In una lettera del direttore generale della Consob, Mauro Nori ai dipendenti dell’Autorità si legge poi che “da lunedì prossimo le sedi di Roma e di Milano resteranno chiuse fino a venerdì 18. Ho assunto questa decisione, in qualità di datore di lavoro, come misura prudenziale e precauzionale dopo che oggi è stato riscontrato in Istituto un caso di positività al Covid”.