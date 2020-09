Incidente in A4, Tir cade nella scarpata e si rovescia

Incidente in autostrada A4, dove un Tir è caduto nella scarpata e si è rovesciato, dopo aver divelto circa 60 metri di guardrail.

Incidente in autostrada A4, al km 450+100, nel tratto compreso tra gli svincoli di San Stino di Livenza e la diramazione per A 28 Portogruaro in direzione Trieste. Un Tir è caduto nella scarpata e si è rovesciato, dopo aver divelto circa 60 metri di guardrail.

L’autista, rumeno di 57 anni, molto probabilmente non è riuscito a mantenere il mezzo a causa di un colpo di sonno. Ferito in maniera lieve, è stato trasferito in ospedale a Portogruaro.

L’incidente è avvenuto verso le 3 di notte, tra venerdì 11 e sabato 12 settembre, in autostrada A4, al km 450+100, tra il casello di San Stino e la diramazione per A 28 Portogruaro in direzione Trieste. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con i vigili del fuoco di Motta e di Portogruaro. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo ed estratto l’autista, rimasto incastrato nella cabina.





Il conducente, rumeno di 57 anni, ferito in maniera lieve, è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale a Portogruaro. Sul posto personale dell’autostrada e la polizia stradale, con le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco che sono terminate attorno alle ore 7.