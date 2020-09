Camion si ribalta sull'A4, grossi disagi in autostrada. Traffico e code verso Venezia: automobilista in ospedale, ma non è grave.

Chiuso tratto della A4

Nella mattinata di venerdì 11 settembre, intorno le 9, un incidente stradale ha provocato grossi disagi nel tratto di autostrada tra San Donà di Piave – Meolo in direzione Venezia, rimanendo chiuso al traffico per gran parte della mattinata.

A seguito delle prime ricostruzioni, un mezzo pesante – il quale trasportava blocchi di cemento – si sarebbe rovesciato – per cause ancora in corso di accertamento -, lungo il tratto stradale dell’A4. L’incidente avrebbe causato il riversamento di gran parte del carico sulla carreggiata bloccando così il traffico stradale fino alle 12.30, durante il quale si è proseguito alla rimozione del mezzo e della polvere di cemento. Sul luogo dell’incidente sarebbe poi giunta anche la Polstrada e il personale di Autovie Veneto: presenti sul posto anche i pompieri di San Donà con due mezzi.

L’autista del camion, rimasto ferito nell’impatto, è stato trasportato in ospedale: le condizioni non sarebbero gravi.



L’impatto

L’incidente, proprio poiché avvenuto nel tratto a tre corsie, avrebbe causato pesanti disagi per il traffico. Chiusa anche l’uscita di San Donà, che ha causato problemi anche perchè a ridosso del venerdì, giornata in cui i flussi sono sempre elevati.

Alle 13 sono stati registrati otto chilometri di coda tra Cessalto e San Donà, direzione Venezia, in fase di riassorbimento. Secondo quanto riferito da Autovie Vnete, l’incidente sarebbe poi rientrato nel primo pomeriggio: al momento sarebbe percorribile la corsia di sorpasso mentre i tecnici sarebbero al lavoro per consentire la riapertura anche delle altre corsie. Nello schianto, infine, danneggiata una barriera di sicurezza laterale per un tratto di circa 40 metri.