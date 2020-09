A Ponso in provincia di Padova una bimba è morta schiacciata dall’auto del nonno che stava facendo retromarcia. Anche la madre è in ospedale.

Dramma nel padovano a Ponso nella mattinata del 13 settembre. Una bambina di un anno è stata travolta dall’auto del nonno mentre stava facendo retromarcia. Il nonno non si era infatti accorto della piccola che stava giocando nel cortile di casa.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i familiari della piccola hanno provveduto a chiamare immediatamente i soccorsi. Sul posto è intervenuto l’elicottero del 118, ma a nulla sono valsi gli sforzi del personale sanitario. La bimba è morta nel giro di poco. Sono inoltre intervenuti i carabinieri della caserma locale che hanno avviato le indagini al fine di fare maggiore chiarezza su cosa sia accaduto effettivamente in quel momento.



Padova, bimba morta schiacciata

Una bambina di appena un anno stava giocando nel cortile di casa quando il nonno inavvertitamente ha preso in pieno la nipotina facendo retromarcia con la sua auto. Non appena successo l’incidente, la famiglia di origini marocchine si è attivata per chiamare i soccorsi. Sul posto è giunto l’elicottero del Suem che ha provveduto a soccorrere sia la piccola che la madre che nel frattempo è stata colta da un malore.

La madre è stata trasportata d’urgenza in ospedale. La bimba di un anno era figlia unica.

A Brescia bimba investita da auto pirata

All’inizio di luglio una bambina di 9 anni era stata investita da un’auto a Bagnolo Mella in provincia di Brescia. La bimba che si trovava in quel momento con la madre, è stata travolta dall’auto mentre attraversava le strisce. Il guidatore nel frattempo non si era fermato a soccorrere la piccola e si è dileguato facendo perdere le sue tracce.