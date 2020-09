“Scaricare l’app immuni è importantissimo o si corre il rischio di perdere il controllo.” Lo ha dichiarato il presidente dell’Iss Walter Ricciardi.

Scaricare l’applicazione per smartphone Immuni è importantissimo per monitorare la situazione del contagio. Lo ha scritto in un post su Twitter il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi. La dichiarazione è arrivata in seguito all’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute.

Il report dell’Iss ha evidenziato tra le altre cose che il 13,1% degli italiani è stato contagiato dal virus mentre si trovava all’estero mentre il 77,8% lo ha contratto a livello locale. Il monitoraggio ha soprattutto riportato come per la sesta settimana consecutiva la curva dei contagi sia cresciuta, tanto al Nord quanto al Sud. Si tratta di dati che, sebbene leggermente inferiori rispetto all’attuale media Europea, rappresentano un primo campanello di allarme.





Ricciardi, importantissimo scaricare Immuni

“È importantissimo ora scaricare l’app Immuni per facilitare il contact tracing e limitare immediatamente i focolai epidemici, altrimenti dovrà essere fatto manualmente e si corre il rischio di perdere il controllo”. Questo è ciò che ha annunciato Walter Ricciardi professore di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica.

Immuni si tratta di un’app che a lungo andare promette di essere fondamentale grazie all’identificazione dei contagi relativi ai singoli territori.

Si tratta di un’app che non ha ancora raggiunto grandi percentuali per quanto riguarda il download nei dispositivi mobili. Dai dai diffusi dal Ministero della Salute si apprende che Immuni è stata scaricata da 5,5 milioni di persone con una media del 9,9% degli italiani.

Numeri che, seppur lontani dall’obiettivo prefissato, hanno permesso di identificare in modo tempestivo sette potenziali focolai e di contrastarli.