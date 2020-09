Un 22enne è morto a Melito di Napoli dopo aver avvertito un malore. Il giovane stava per entrare in campo per giocare una partita di allenamento.

Mentre la Campania fa i conti con un netto aumento dei contagi da coronavirus e un incremento dei ricoveri in molti ospedali della Regione, una tragica notizia arriva da Melito di Napoli, dove è morto un 22enne. Il giovane ha avvertito un malore mentre stava entrando in campo.

Morto 22enne a Melito di Napoli

Christian Dell’Aversano, 22enne di Melito di Napoli, è prematuramente scomparso dopo aver avuto un malore. Mentre stava entrando in campo si è accasciato e per lui i soccorsi si sono rivelati inutili. Probabilmente si è trattato di un infarto. Sarà l’autopsia a chiarire l’esatta causa del decesso.

Il giovane appassionato di calcio ha perso la vita sul campo della Giuglianese, dove avrebbe dovuto giocare una partita di allenamento insieme ai suoi compagni.

Christian vestiva la maglia della Boys Melito.

Nella zona in molti lo conoscevano per la sua passione calcistica. Il ragazzo è stato ricordato anche dalla Lega Nazionale Dilettanti, che ha diffuso una nota ufficiale. “Non ci sono parole, solo tanto dolore, per l’improvvisa scomparsa del calciatore 22enne Christian Dell’Aversano. Un abbraccio forte alla famiglia del giovane atleta e alla società Polisportiva Dilettantistica Boys Melito. Ciao Campione”, è il messaggio di vicinanza e cordoglio.

Molti anche i messaggi inviati sui social da amici e partenti. Sconvolti i compagni di squadra, che hanno assistito in diretta alla morte del loro amico. Oltre alla sospensione dell’allenamento, in segno di lutto e di rispetto nei confronti di Christian sono state annullate tutte le altre attività fissate per i prossimi giorni.