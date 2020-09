All’Ismett di Palermo un operatore sanitario è risultato positivo al Coronavirus. 350 operatori si erano sottoposti al test.

All’Ismett di Palermo, l’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione, un operatore sanitario è risultato positivo al Coronavirus. L’uomo asintomatico, aveva partecipato alla campagna di screening con tampone e test sierologico promossa dalla stessa Ismett e partita la sera del 17 settembre.

Come è stato scritto nella nota della Direzione Sanitaria pubblicata sul sito web di Ismett, oltre al dipendente positivo si sono sottoposti oltre 350 operatori. In seguito alla comunicazione di un loro operatore positivo nella struttura, hanno provveduto a segnalare l’accaduto alle autorità competenti.

Covid, all’Ismett di Palermo un operatore positivo

“La sera del 17 settembre, alla luce della riferita positività del tampone di un collega operatore sanitario, in via precauzionale, è stata iniziata una campagna di screening con tampone e test sierologico per tutto il personale coinvolto e tutti i pazienti ricoverati”.

Inizia così la nota ufficiale della Direzione Sanitaria dell’Ismett di Palermo e pubblicata sul sito web istituzionale.

Sempre quanto dichiarato nella nota scritta è stato precisato che nell’arco delle “36 ore circa sono stati studiati tutti i pazienti e oltre 350 operatori.” Il paziente è comunque asintomatico così come dichiarato dalla Direzione Sanitaria. Si è così proceduto a fare tutte le comunicazioni agli organi competenti in materia.

Nella Rsa di Milano un operatore positivo

Verso la fine di agosto nella Rsa di via Quarenghi nella periferia nord-ovest di Milano era stato riscontrato un focolaio che comprendeva 21 persone contagiate dal Coronavirus tra cui era anche incluso un operatore sanitario che però era asintomatico. Secondo quanto era stato rivelato dal quotidiano il Giorno, il focolaio nella struttura sarebbe scattato in seguito alla manifestazione di sintomi sospetti.