Napoli, si cercano 24 positivi: “Telefoni falsi dopo il tampone”

Ci sono 24 positivi a Napoli che hanno dato un numero di telefono falso dopo il tampone.

I casi registrati in Campania sono stati 243 in un giorno, ovvero 72 in più del giorno precedente. A Napoli i nuovi casi sono stati 57, come segnalato da Il Mattino, che ha specificato che di questi ci sono 24 pazienti che sono risultati positivi al tampone ma hanno dato numeri di telefono falsi o inesistenti e di conseguenza è impossibile contattarli.

Scatta l’allarme in città, perché al momento ci sono più di venti persone positive che non possono essere identificate e raggiunte.

Positivi a Napoli

Il lavoro di tracciamento dei dipartimenti di prevenzione delle Asl continua senza sosta, ma su 57 casi registrati a Napoli in 24 hanno effettuato spontaneamente il tampone, sono risultati positivi, ma hanno lasciato dei numeri di telefono falsi o inesistenti. Rintracciare loro e i loro contatti ora è davvero impossibile.

In 24 ore in Campania sono stati effettuati 3.405 tamponi ed è stato registrato un incremento di contagi.

La percentuale di positivi nella regione è sempre più alta, ovvero 71,4 ogni mille tamponi. Si tratta del valore più elevato dai primi giorni di aprile, con un indice di infettività che torna a salire. Al momento il totale dei positivi in Campania ha raggiunto 10.503. Al momento si registra una vittima e il totale dei deceduti dall’inizio della pandemia è di 457.

In un giorno sono guarite 20 persone e dall’inizio il numero dei guariti è di 5.149. L’allarme riguardo questi 24 positivi è molto alto, perché per il momento risulta completamente impossibile riuscire a contattarli e potrebbero entrare in contatto con moltissime persone.