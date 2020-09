Positivo al Covid, passeggia per Napoli senza nemmeno indossare la mascherina. L'uomo viola la quarantena obbligatoria esponendo al contagio,

Un grave comportamento ha esposto a rischio contagio i cittadini di Napoli: un uomo positivo al Covid passeggiava per le strade della città, senza nemmeno indossare la mascherina né alcun dispositivo di protezione individuale. Il 41enne ha violato la quarantena domiciliare imposta, compiendo un gesto sconsiderato.

Napoli, positivo al Covid in giro

A bloccarlo, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, che lo hanno intercettato in via Carbonara. Stava camminando come se nulla fosse per le strade del centro, nella completa inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e delle regole anti contagio.

Per lui una denuncia e, probabilmente, una multa salata anche se non ci sono informazioni in merito. Non è purtroppo il primo caso di violazione delle norme Covid, è accaduto infatti anche ad Alessandria, in Piemonte, dove un medico positivo ha continuato a lavorare in ospedale nonostante fosse positivo.

Troppi positivi violano le regole

L’uomo aveva riscontrato sintomi riconducibili al virus, tra i quali la febbre, ma ha proseguito a prestare servizio presso l’ospedale nel reparto di Ginecologia dell’ospedale Santi Antonio e Biagio. Presentatosi al lavoro, aveva dichiarato ai colleghi di avere solo l’influenza, quando invece il risultato del suo test si è rivelato positivo al Covid. Nessun contagio tra i pazienti per ora ma 4 positivi, tutte infermiere che hanno lavorato a stretto contatto con il medico.

A Bologna, una ragazza positiva al test per il Covid si è recata lo stesso in università per fare il test d’ingresso alla facoltà di Medicina. Fortunatamente, le autorità sono riuscite a bloccare la 19enne prima che entrasse nell’ateneo e per lei è partita la denuncia.