Un medico ha continuato a lavorare con la febbre all'ospedale di Alessandria, poi ha scoperto che era positivo al Coronavirus.

Un medico positivo dell’ospedale di Alessandria ha continuato a lavorare nonostante i sintomi. L’uomo si è presentato a lavoro con la febbre ma, secondo quanto riportato da La Stampa, avrebbe spiegato ai colleghi del reparto di Ginecologia di avere solo un’influenza.

In realtà, nonostante lui non lo sapesse ancora, era positivo al Covid-19, come ha annunciato l’azienda ospedaliera, che ha immediatamente avviato le procedure ed effettuato i tamponi a tutto il personale del reparto.

Medico positivo a lavorare

L’azienda ospedaliera ha voluto ricordare con una nota che “‘obbligo di utilizzo dei Dpi vigente tutela la diffusione del virus tra pazienti e operatori e che si sta procedendo con i protocolli di sicurezza“.

Inoltre, sono previste specifiche indicazioni per gli operatori e i visitatori dell’ospedale, come la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso e l’igiene delle mani. Ad ogni accesso c’è un checkpoint con il personale, fornito di termoscanner e gel disinfettante.

Questo sembra non aver fermato questo ginecologo, che non si è fatto il minimo problema nel recarsi sul luogo di lavoro, ovvero l’ospedale di Alessandria, con la febbre. Sappiamo tutti benissimo che in caso di sintomi influenzali non bisogna uscire di casa e bisogna seguire i protocolli attualmente in vigore. Il medico era convinto di avere una semplice influenza e ha pensato che poteva recarsi a lavoro nonostante la febbre.

Ovviamente è stato fermato, ma sono partiti immediatamente tutti i controlli sui colleghi dal momento che è risultato positivo. “Qualora gli operatori non seguissero le indicazioni fornite, a seguito di precise verifiche, l’Azienda avvia le azioni dovute” si legge nella nota dell’azienda ospedaliera.