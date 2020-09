Dopo il suo intervento durante la trasmissione DiMartedì su La7, la virologa Ilaria Capua è stata insultata pesantemente sui social network.

In riferimento alla situazione riscontrata in diversi Paesi europei, la Capua aveva dichiarato: “Cerchiamo di capire come mai stanno affrontando quella che io temo sia la seconda ondata. Quando il numero di contagi ricomincia a risalire e non vengono rispettate le regole necessarie, ecco che il virus scavalla, entra nella popolazione e negli ospedali”. Tutto questo, come sempre, detto con grande professionalità e toni pacati, educazione e nessun intento di creare allarmismi ma solo richiamare l’attenzione degli italiani.

Questa e altre affermazioni hanno scatenato razioni sopra le righe sui social, soprattutto Twitter, dove diversi utenti hanno iniziato a insultarla pesantemente. Per lei appellativi sessisti come: “Brutta tr***a hai finito di dire str***te”.

Burioni difende la Capua

Ilaria Capua ha dunque deciso di svelare ciò che deve sopportare ogni volta che interviene sulla rete Nazionale: “Il mercoledì mattina lo battezzo con gli insulti relativi alla mia presenza in tv.

Li vorrei ritwittare tutti. Per protesta”, ha twittato. In coda al post gli hashtag #NonMiSeguite, #NonMiGuardate e #ParloAdAltri.

Pronto l’intervento di Roberto Burioni, che le ha inviato un messaggio di solidarietà svelando di essere anche lui spesso bersaglio di insulti. “Nei miei confronti alcuni dimostrano maggiore fantasia, come quello che mi ha scritto ‘satanista criminale piddino’”, ha dichiarato.