Operaio investito tra Ferrara e Cona: morto sul colpo a 43 anni

Un operaio di 43 anni è morto sul colpo dopo essere stato investito da un'auto che sopraggiungeva in superstrada ad alta velocità.

Tragedia in Superstrada tra Ferrara e Cona, dove un operaio di 43 anni addetto alla segnaletica stradale è stato investito da un’auto ed è morto sul colpo. Inutile ogni tentativo di salvarlo: l’impatto con la vettura è stato troppo violento.

Operaio investito tra Ferrara e Cona

I fatti si sono verificati nella giornata di mercoledì 23 settembre 2020. L’uomo stava lavorando sulla carreggiata della strada statale e stava per segnalare con un cartello la presenza di operai. All’improvviso una Fiat Panda che sopraggiungeva ad alta velocità ha impattato contro il mezzo utilizzato per realizzare le strisce stradali.

L’operaio, un dipendente della Cims di Castel Guelfo, ditta bolognese che opera per conto di Anas, purtroppo si trovava vicino al mezzo ed è stato investito.

Uno scontro violento che gli ha provocato ferite rivelatesi fatali. I sanitari del 118 giunti immediatamente sul posto hanno infatti potuto soltanto constatare la sua morte sul colpo. Anche il conducente dell’automobile, un uomo di 39 anni, è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale a Cona. Secondo quanto trapelato non sarebbe però in pericolo di vita.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Ferrara che hanno chiuso temporaneamente al traffico la carreggiata verso la città emiliana per consentire i soccorsi ed effettuare i rilievi utili a stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Ferrara per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e le squadre dell’Anas.