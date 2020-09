700 morti al giorno a novembre: i dati di uno studio sul covid che spaventano e alzano la soglia dell'attenzione.

Uno studio del sito web Worldometer – il portale di statistica e dati preso in considerazione anche dai membri del Comitato tecnico scientifico che affiancano Palazzo Chigi nella gestione dell’emergenza – ha evidenziato come, senza l’utilizzo della mascherina, in Italia prima del 2021 potrebbero esserci fino a 700 morti al giorno per il covid, con 15mila contagi al giorno a novembre e oltre 40mila a dicembre.

Uno scenario senza dubbio raccapricciante, evitabile solo attraverso il rispetto delle norme di sicurezza. Sul sito infatti vengono delineati 3 diversi scenari in base al comportamento degli individui: c’è la linea viola che è la proiezione epidemica in base allo status quo, la verde che ipotizza un maggior rigore dei cittadini su mascherine, distanziamento e igiene e una rossa che prevede la situazione se si dovesse allentare ogni precauzione.

Covid, lo studio: “700 morti al giorno”

“Il sito – ha spiegato il virologo Andrea Crisanti al Fatto quotidiano – non tiene conto di eventuali misure restrittive o di ulteriori nuove aperture (come avrebbero potuto essere gli stadi), ma disegna tre scenari sulla base dei comportamenti individuali”.

Intanto il Cts ha bocciato la riapertura degli eventi sportivi al pubblico secondo le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni che puntavano a portare la capienza degli stadi e degli impianti al 25% del totale.

Una decisione, quella degli esperti, in linea con quanto ribadito in questi giorni dal ministro della Salute Roberto Speranza: “Bisogna puntare sulle cose essenziali, la priorità sono le scuole e non gli stadi”.