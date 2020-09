A Provaglio d’Iseo, in provincia di Brescia, un ragazzino di 15 anni si sarebbe schiantato contro un bus: gravi le sue condizioni.

Incidente stradale a Provaglio d’Iseo, in provincia di Brescia, grave un ragazzino di 15 anni. Lo scontro, avvenuto attorno le 13.30, avrebbe coinvolto il giovane alla guida di uno scooter e un autobus di linea.

Grave incidente a Provaglio d’Iseo

Nel primo pomeriggio di mercoledì 30 settembre, un grave incidente stradale è avvenuto a Provaglio d’Iseo, in provincia di Brescia, coinvolgendo un ragazzino di 15 anni e un autobus di linea. Secondo quanto ricostruito per ora dagli agenti, lo scontro sarebbe avvenuto intorno alle 13.30 in via Carlo Alberto, nella frazione Fantecolo. Stando alle informazioni per ora raccolte, si sarebbe trattato di uno scontro frontale, dove il giovane sarebbe rimasto ferito in modo grave tornando dalla scuola: l’autobus e lo scooter viaggiavano in direzione opposte, e si sarebbero scontrati tra loro mentre percorrevano una curva sulla strada, in pendenza, che conduce da Provaglio d’Iseo alla frazione.

Le condizioni del giovane e la dinamica

Per accertare le eventuali responsabilità da parte di entrambi i conducenti e ricostruire nell’esattezza la dinamica, è intervenuta la Polizia stradale del distaccamento di Darfo Boario Terme, che ha eseguito i rilievi previsti del caso.

Nello scontro l’unico rimasto ferito nell’incidente sarebbe proprio il 15enne, che si troverebbe ora in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII: soccorso dal personale sanitario inviato dall’Areu in codice rosso, si è poi deciso di utilizzare il mezzo aereo per intervenire date le sue condizioni. Il giovane è stato trasportato a bordo di un elicottero, decollato da Bergamo, all’ospedale con la massima urgenza.