A Malonno in provincia di Brescia, un motociclista si è scontrato con un’auto in manovra. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

A Malonno in provincia di Brescia, un motociclista si è scontrato con un’auto in manovra. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale civile di Brescia. Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, l’episodio è avvenuto intorno alle 15.10 del 17 settembre. L’automobile stava facendo manovra.

Non aveva però visto il motociclista avvicinarsi. Nell’impatto era così sbalzato sull’asfalto. La ragazza 19enne alla guida dell’auto è invece rimasta illesa.

Sul posto sono intervenute due ambulanze nonché l’elisoccorso proveniente da Trento. Al fine di ricostruire dettagliatamente il caso è già intervenuta la polizia di Brescia che ha provveduto ad avviare le indagini.

A luglio morto un motociclista

Lo scorso luglio, sempre in provincia di Brescia un uomo di 45 anni era deceduto scontrandosi contro un’auto che in quel momento stava svoltando a sinistra. L’uomo che tra l’altro aveva chiesto da poco la mano alla sua compagna, è morto sul colpo.