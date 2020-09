Incidente a San Giuliano, auto contro moto: morto Livio de Riva

Livio De Riva è morto in un incidente stradale tra San Donato e San Giuliano: era noto per la sua attività di soccorritore.

Tragedia tra San Giuliano Milanese e San Donato, dove nella giornata di martedì 29 settembre ha avuto luogo un incidente stradale in cui ha perso la vita Livio de Riva, un soccorritore di 40 anni molto conosciuto nella zona.

Incidente a San Giuliano Milanese

I fatti si sono verificati intorno alle 16:30 sulla via Emilia, all’altezza di via fratelli Codecasa. L’uomo stava viaggiando a bordo della sua moto, una Trumph arancione, quanto, per cause ancora da accertare, è finito contro un’auto guidata da una ragazza di 21 anni. L’impatto contro il mezzo è stato molto violento, tanto che i sanitari del 118 accorsi sul posto hanno subito giudicato molto gravi le sue condizioni.

Lo hanno quindi trasportato in codice rosso al Policlinico San Donato in prognosi riservata. Poco dopo però i medici hanno dovuto constatare il suo decesso. La giovane invece ha riportato ferite lievi ed è stata accompagnata in codice verde al Pronto Soccorso dell’ospedale di Melegnano. Intanto i Carabinieri e la Polizia locale hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Livio era molto noto per il suo impegno nell’aiutare gli altri tanto che lavorava per Angeli assistenze sanitarie Onlus. Si tratta di un ente che si occupa di assistenza e che ha così espresso il proprio cordoglio dopo la triste notizia: “È difficile raccontare, è difficile da credere, è difficile pensare che non sarai più con noi. Le nostre più sentite condoglianze a chi ha perso un figlio, un amico, un collega“.