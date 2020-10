Un 25enne nigeriano, pregiudicato, avrebbe violentato una ragazzina di 16 anni: arrestato dai carabinieri.

Una ragazzina di 16 anni è stata violentata da un giovane di 25 anni, dopo che questi le ha offerto della cocaina. L’episodio è avvenuto a Ferrara. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, in cambio della sostanza stupefacente, “Bobby” (il pusher) avrebbe chiesto alla minorenne un rapporto sessuale.

La ragazza si sarebbe rifiutata e l’uomo l’avrebbe aggredita stuprandola. Il vero nome del soggetto (un pregiudicato) non è stato reso noto, se non le sue iniziali: E.O., un nigeriano richiedente asilo.

Ferrara, le offre cocaina e poi la violenta

Un nigeriano di 25 anni, pregiudicato, ha offerto della cocaina a una ragazzina di 16 anni, in cambio di favori sessuali. Dinanzi al rifiuto della minorenne, l’uomo l’avrebbe aggredita violentandola.

È successo a Ferrara. E.O. è un nigeriano pregiudicato richiedente asilo nel nostro paese in possesso di permesso di soggiorno. Nell’ambiente dello spaccio qualcuno lo conoscerebbe con il soprannome di Bobby. L’uomo è stato tratto in arresto dai carabinieri. L’episodio sarebbe accaduto nella zona di via del Lavoro lo scorso 29 luglio.

Minacciata con un coltello

Secondo quanto raccontato dalla minorenne, testimonianze supportate dalle indagini delle forze dell’ordine, il nigeriano l’avrebbe condotta con la forza in una boscaglia, dove sarebbe avvenuto lo stupro.

Per impedirle di chiamare aiuto, l’uomo le avrebbe sottratto il cellulare. Dopo essere stata lasciata in quel luogo, la giovanissima è stata notata da una pattuglia della radiomobile Norm di Ferrara, che ha provveduto a soccorrerla. La ragazzina è stata portata all’Arcispedale Sant’Anna di Ferrara, per le opportune cure, dove è stata raggiunta dalla madre.