Malore in un centro benessere, morto ragazzo di 37 anni

Malore in un centro benessere, imprenditore 37enne trovato morto dai soccorritori.

Tragico episodio a Trento dove un uomo di 37 anni è morto a seguito di un malore nel centro estetico Italian Beauty & Spa di via Bolzano di cui lo stesso era titolare. La vittima, Michele Paolozzi, non rispondeva al campanello e per questo è stato allertato il 112 che è prontamente intervenuto.

Quando i soccorritori sono riusciti ad entrare non hanno però potuto far altro che confermare il decesso del giovane, dovuto, secondo i medici, per cause naturali. Fatale per Paolozzi un malore improvviso, che ha lasciato senza parole famigliari, amici e collaboratori.

Malore nel centro benessere: morto imprenditore

Inutile dire che l’episodio, avvenuto intorno alle 15 di ieri, 30 settembre, ha fortemente scosso la comunità di Trento.

Un ragazzo di 37 anni che, spinto dalla voglia di aprire un proprio centro benessere, aveva frequentato il Centro di formazione professionale, conseguendo nel 2003 la qualifica di estetista. In seguito si era specializzato nei massaggi, frequentando vari corsi in diverse scuole di massaggio del nord Italia. Poi tanta gavetta e la collaborazione con tanti centri estetici e resort in varie zone, soprattutto sul lago di Garda e Trentino e alla fine il sogno di aprire un proprio negozio che si realizza.

Quella di Michele Paolozzi è la storia professionale di un ragazzo che non si è mai accontentato e che ha sempre cercato di crescere, senza fermarsi e prendendosi tutti i rischi di aprire una propria attività. Un sogno, purtroppo, stroncato da una tragica e inaspettata morte.