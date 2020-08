Il giovane si sarebbe sentito male per un attacco d'asma, una volta arrivati i soccorsi non c'è stato nulla da fare: è morto davanti ai genitori.

Treviso, morto 15enne davanti ai genitori

Un ragazzo di 15 di nome Filippo Monego di Signoressa di Trevignano è morto nella sua abitazione sotto gli occhi dei genitori, sembrerebbe per un attacco d’asma, ma le esatte circostanze rimangono ancora da definire. I familiari si sono accorti del malessere del giovane, così hanno subito allertato Suem, arrivato a sirene spiegate con quattro operatori, tra cui un medico. Il primo allarme è stato lanciato dai genitori intorno alle 21 dai genitori, date le difficoltà respiratorie del ragazzo.

Una volta arrivata l’ambulanza ha prestato subito i soccorsi al ragazzo, tentando la rianimazione per oltre un’ora. Purtroppo, tutti gli sforzi non sono bastati per salvare la vita al giovane 15enne. Intorno alle 22, i sanitari hanno dovuto constatare il decesso del ragazzo chiudendo la vicenda con il peggior epilogo. La famiglia è sotto shock, i funerali del ragazzo avranno luogo sabato 29 alle ore 9:30 alla Chiesa Parrocchiale di Signoressa.





La notizia arriva il giorno dopo la morte di una bimba, Vittoria Marti, per colpa di un neoplasia aggressiva alla tenera età di 5 anni, residente a Zoppola in provincia di Pordenone. Tante persone si erano mobilitate per raccogliere fondi per la piccola guerriera che purtroppo non c’è l ha fatta.

L’intera comunità si è stretta intorno ai genitori della piccola.