Nella giornata di giovedì 1 ottobre a Ventasso un 62enne è morto travolto da un fascio di tubi caduti accidentalmente da un camion. Il tragico incidente al momento è al vaglio degli inquirenti. Secondo i primi accertamenti, l’uomo stava scaricando dei tubi con una gru dal camion.

Purtropppo il 62enne è morto sul colpo, rendendo vano il soccorso del 118.

A Ventasso (Reggio Emilia) un imprenditore 62enne è morto in un incidente sul lavoro, travolto da un fascio di tubi. La tragedia si è consumata lo scorso 1 ottobre nella frazione di Cervarezza, verso mezzogiorno.

Dai primi accertamenti pare che l’uomo si trovasse nel cantiere per scaricare dei tubi da un camion con una gru, ma qualcosa deve essere andato storto.

Improvvisamente, un fascio di tubi si è spezzato, cadendo addossso al 62enne.

Immediato l’intervento del 118 e dei Vigili del Fuoco, che hanno liberato l’uomo dai tubi, ma purtroppo il 62enne era già morto sul colpo. Intanto i carabinieri di Ventasso hanno aperto un’inchiesta e stanno svolgendo ulteriori indagini sulla dinamica della morte. Secondo i primi rilievi, pare che i fasci di tubi presenti sui mezzi pesanti non fossero legati a norma.

I camion e l’area dell’incidente sono sotto sequestro, per permettere agli inquirenti di completare gli accertamenti. La salma sarà sottoposta ad autopsia, per cercare di scoprire elementi che possano confermare le cause dell’incidente.