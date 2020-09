Dopo aver frequentato i corsi di recupero per due giorni, uno studente del liceo Ariosto di Reggio Emilia è risultato positivo al coronavirus.

Le lezioni in presenza non sono ancora iniziate ufficialmente ma si verificano già i primi casi di alunni che scoprono di aver contratto il Covid dopo essersi recati a scuola. Tra questi uno studente del liceo classico Ariosto di Reggio Emilia, risultato positivo al coronavirus dopo aver frequentato i corsi di recupero insieme ad altri quattro alunni.

Studente positivo in liceo a Reggio Emilia

Il caso è stato registrato martedì 8 settembre e confermato dall’azienda sanitaria della provincia emiliana. Si tratta di un ragazzo di 15 anni che in due giornate aveva preso parte alle lezioni in presenza per un totale di quattro ore complessive.

Con lui c’erano altri quattro giovani e l’insegnante di turno, che però non vengono considerati contatti stretti e pertanto non dovranno osservare l’isolamento.

Questi ultimi hanno infatti condiviso il suo stesso spazio ma stando a distanza e indossando le mascherine, cosa che dovrebbe scongiurare un eventuale contagio. Le autorità sanitarie locali hanno pertanto disposto l’effettuazione dei tamponi ma non l’isolamento, in cui dovrà stare soltanto il 15enne risultato positivo.





Per lo stesso motivo la scuola rimarrà aperta e la dirigente scolastica dell’istituto, Rossella Crisafi, ha parlato di una reazione rassicurante. “Si è parlato tanto di cosa sarebbe successo in caso di contagio. Ecco, adesso è successo, e il protocollo di contenimento e sicurezza che abbiamo messo in campo ha funzionato“, ha affermato.

Consapevole che i numeri dei corsi di recupero sono ridotti, ha comunque definito del tutto serena la gestione del caso.