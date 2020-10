Si teme sia di Iuschra Gazi il piccolo teschio ritrovato nei boschi sopra Caino. La bimba affetta da autismo era scomparsa nel 2018.

Iushra Gazi aveva 12 anni quando è scomparsa. Della bimba, affetta da autismo, si erano perse le tracce il 18 luglio 2018. Ora a Brescia è stato trovato nel bosco un teschio umano: si teme sia Iushra.

Brescia, trovato nel bosco un teschio umano

Era scomparsa nei boschi di Serle, sull’Altopiano di Cariadeghe: a distanza di oltre due anni, nei boschi sopra Caino, non lontano dal Monte Dragone, un cacciatore avrebbe trovato un piccolo cranio umano. Non è ancora accertata l’identità dei resti ritrovati, ma si farà il possibile per chiarire la situazione e verificare se si tratta o meno di Iushra, la dodicenne affetta da autismo che viveva insieme ai genitori e ai fratelli più piccoli.

Molte le ore di ricerca e gli uomini impegnati a ritrovare la bambina nei boschi e sulle montagne. Eppure la piccola sembrava essere sparita: di lei nessuna traccia. Tempo fa era già stata lanciata un’allerta per il ritrovamento di ossa, che successivamente però si scoprì essere di un animale (forse di un cane).

Per la scomparsa della bambina, è indagata per omicidio colposo l’educatrice responsabile del gruppo di disabili che quel giorno era sull’Altopiano.

La donna ha patteggiato una condanna di 8 mesi. Dalla ricostruzione dei fatti, Iushra sarebbe sfuggita al controllo degli operatori per pochi attimi. Tuttavia, subito dopo essersi accorti del suo allontanamento, è stato impossibile ritrovarla nei boschi della zona.