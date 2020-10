Una donna di 67 anni è morta in un incidente lungo l'autostrada A4: il figlio lo ha scoperto mentre era fermo in coda a pochi metri da lei.

Tragedia sull’autostrada A4, dove nella tarda serata di sabato 3 ottobre 2020 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita una donna di 67 anni. Il figlio ha scoperto del dramma mentre era in fila bloccato proprio dal sinistro che ha coinvolto la madre.

Incidente in A4

I fatti si sono verificati tra i caselli di Ponte Oglio e Grumello del Monte intorno alle 22. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine una Renault Megane Scenic avrebbe tamponato la Smart guidata da Luigina Belotti, questo il nome della vittima. Il tamponamento ha fatto sbalzare quest’ultima fuori dall’abitacolo e l’ha fatta finire sull’asfalto.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con due ambulanze e un’automedica, non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto della donna.

Troppo violento l’impatto e altrettanto gravi le ferite riportate che purtroppo non le hanno lasciato scampo. Il conducente dell’altra auto è invece rimasto illeso ma in stato di shock.

Presente sul luogo dello schianto anche la Polizia stradale di Seriate, competente per territorio, che ha isolato l’area per permettere i soccorsi ed effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. La vittima stava viaggiando in direzione Brescia, dove gestiva un locale notturno.

Il figlio la stava seguendo in auto a distanza ed è rimasto bloccato in coda proprio a causa dell’incidente in cui è rimasta coinvolta la donna, residente a Chiuduno. Preoccupato, l’ha telefonata diverse volte senza ricevere risposta: poco dopo ha scoperto cos’era successo.