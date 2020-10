All’aperto in attesa del tampone: anche con febbre e covid

I genitori piemontesi denunciano le lunghe code alle quali sono costretti per sottoporre i figli a tampone: "in coda all'aperto anche con febbre"

In coda all’aperto con i figli febbricitanti. La denuncia arte da alcuni genitori di Torino che lamentano le lunghe ore di fila alla quale sono stati costretti, tra l’altro all’aperto, in attesa di poter sottoporre a tampone i propri figli.

Mamme e papà con figli che hanno sintomi compatibili con il Covid-19, ma anche con una normale influenza, chiamati ad eseguire il tampone e in attesa all’aperto, esposti alle intemperie. A raccontare il disagio vissuto dai genitori piemontesi è il quotidiano La Stampa che riporta le testimonianze delle famiglie: “Un compagno di scuola di mio figlio è risultato positivo – si legge in un commento riportato dal quotidiano – tutta la classe è stata messa in quarantena.

Abbiamo aspettavo invano per oltre una settimana la chiamata dell’Asl per il tampone. Nessuno ci ha contattati. La scuola nel frattempo ci ha informati che i bambini dovevano tornare a scuola, e così ci siamo attivati da soli per fare il test. Per accompagnare mio figlio sono rimasto a casa dal lavoro, mica potevo lasciarlo con i nonni e rischiare di farli ammalare”.

Genitori costretti a lasciare il lavoro

Altri raccontano di essere stati costretti a stare in fila anche con figli influenzati e sintomatici.

L’altro aspetto trattato dal quotidiano piemontese è quello dei disagi causati ai genitori che, nella maggior parte delle volte, sono costretti a lasciare il lavoro per assistere i propri figli. Si tratta di una situazione denunciata già varie volte.