È atteso per oggi il provvedimento che rende obbligatorio avere sempre con sé la mascherina: slitta invece il prossimo dpcm.

Nonostante il Consiglio dei Ministri sia slittato così come il varo del prossimo dpcm, il governo intende rendere obbligatorio da oggi l’utilizzo delle mascherine all’aperto. La disposizione sarà inserita nel provvedimento con cui si proroga lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2020.

Mascherine all’aperto da oggi

La norma non riguarderà, come inizialmente appreso, l’obbligo di indossare il dispositivo tout court ma di averlo sempre con sé in modo che, quando si viene a contatto con qualche convivente, si possa prontamente indossarlo. A differenza per esempio di quanto avviene in Lazio o in Campagna dove i cittadini devono coprirsi naso e bocca ogni volta che si trovano all’aperto e indipendentemente dalla presenza/assenza di persone intorno a sé.

Essendo slittata l’entrata in vigore del prossimo dpcm e scadendo quello attualmente vigente, per evitare di lasciare un vuoto normativo per una settimana il governo inserirà la misura nel nel decreto con cui prolunga lo status emergenziale fino a gennaio 2021.

Questo quanto scritto nella bozza a proposito delle mascherine: “Si dispone l’obbligo di avere sempre con sé, al di fuori della propria abitazione, dispositivi di protezione individuale, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo anche all’aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi.

E comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche e produttive, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande“.

Chiunque violerà tale norma, per scelta personale o per sbadataggine, rischierà una sanzione molto salata che potrà andare da 400 euro a 1.000 euro.