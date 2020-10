Roma, crolla ponte su una pista ciclabile della via Laurentina

Tragedia sfiorata questa mattina a Roma dove un ponte è crollato a causa della manovra di un camion nel tratto di strada sottostante

Roma – Poteva trasformarsi in una tragedia quanto accaduto intorno alle ore 10:00 di questa mattina nella Capitale, dove il ponte ciclo-pedonale sulla via Laurentina è letteralmente crollato dividendosi in due tronconi.

Il ponte crollato a causa della manovra della gru di un camion

Fortunatamente al momento del crollo nessuno si trovava sul ponte di legno all’altezza dello svincolo per l’Autostrada Roma-Fiumicino e non si registrano pertanto feriti. Non si può fare a meno di pensare tuttavia, cosa avrebbe potuto accadere nel caso in cui dei pedoni o dei ciclisti si fossero trovati sul ponte proprio in quel monento.

A causare l’incidente il braccio della gru di un camion che si trovava nella strada sottostante che avrebbe accidentalmente urtato la struttura di legno causandone la divisione in due e il crollo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Roma, i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che hanno ovviamente provveduto a transennare la zona interrompendo la circolazione del traffico.

Via Laurentina: Sul posto i nostri agenti dei Gruppi Eur e Tintoretto rilevano un sinistro senza feriti: un Camion Gru con braccio meccanico ha danneggiato il sovrappasso ciclo pedonale sullo svincolo che da via Laurentina, direzione GRA, porta verso il viadotto della Magliana. https://t.co/jAr0sstWNq pic.twitter.com/FP9MYEffM7 — PoliziaRomaCapitale (@PLRomaCapitale) October 8, 2020

Tratto di strada chiuso al traffico

Da quanto si apprende, il tratto di strada chiuso al traffico – solitamente molto transitato – sarebbe lo svincolo che da via Laurentina – direzione Grande Raccordo Anulare – conduce al viadotto della Magliana.

Sarà compito ora degli organi preposti e dei Vigili del Fuoco, indagare se il ponte possa essere recuperato o debba essere completamente rimosso.