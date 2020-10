Belluno, morta la pensionata investita davanti alle poste

A Belluno una pensionata è morta, dopo essere stata investita con la sorella da un Golf mentre si recava in posta. La sorella è fuori pericolo.

Tragico incidente a Lozzo, in provincia di Belluno: una pensionata di 88 anni è morta dopo essere stata investita da un Golf mentra attraversava la strada davanti alla posta. La donna era accompagnata dalla sorella, anch’essa coinvolta nell’incidente, ma non è in pericolo di vita.

Morta pensionata investita a Belluno

Nel pomeriggio di venerdì 8 ottobre a Lozzo (Belluno) Anna Baldovi, pensionata di 88 anni è morta, dopo essere stata investita di fronte alla Poste.

La donna stava attraversando la strada con la sorella Serena (82 anni), quando una Golf le ha investite. Purtroppo l’ambulanza è accorsa invano per Anna, morta sul colpo.

In seguito la sorella è stata trasportata in elisoccordo all’ospedale di Belluno, dove non sarebbe in pericolo di vita.

L’investitore è un cinese di 43 anni, residente a Lozzo. Sull’incidente indagano i carabineri di Belluno, e pare che la causa al momento sia un abbaglio dovuto al sole.

