Uomo investito da un’auto della Polizia a Napoli: morto a 69 anni

Un uomo di 69 anni è stato investito da una volante della Polizia mentre stava attraversando la strada: è morto due ore dopo in ospedale.

Tragedia a Napoli, dove un uomo è morto dopo essere stato investito da un’auto della Polizia mentre attraversava la strada. Nonostante all’inizio le sue condizioni non sembrassero così gravi, dopo due ore dall’arrivo in ospedale ha perso la vita.

Uomo investito da un’auto della Polizia

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre 2020 all’incrocio tra via Duomo e via Crocelle a Porta San Gennaro, poco prima di arrivare in piazza Cavour. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, un anziano di 69 anni, avrebbe attraversato all’improvviso la strada e la volante, che sopraggiungeva a bassa velocità, non ha fatto in tempo ad evitarlo.

I poliziotti hanno subito chiamato i sanitari del 118 dopo aver prestato i primi soccorsi.

Giunti sul posto, gli operatori lo hanno trasportato d’urgenza all’Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca. Inizialmente il suo stato di salute non sembrava così grave tale da non lasciargli scampo, ma purtroppo due ore dopo essere arrivato nella struttura è deceduto per le ferite riportate nell’investimento.

Intanto sul luogo del sinistro Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e provveduto a bloccare il traffico.

Gli agenti hanno chiuso la carreggiata destra della strada, quella che procede in direzione del Museo Archeologico Nazionale, causando non pochi rallentamenti. A mandare il tilt la viabilità anche la chiusura della Galleria Vittoria e i disagi sui mezzi pubblici.