Incidente a Brindisi sulla statale 613: morta 23enne, grave il fidanzato

Una coppia di fidanzati è rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla Lecce-Brindisi: lei è morta sul colpo, lui si trova in condizioni serie.

Tragedia nei pressi di Brindisi, dove sulla strada statale 613 ha avuto luogo un incidente risultato fatale per una ragazza di 23 anni. Il suo fidanzato, anch’egli coinvolto n3llo scontro, si trova invece ricoverato in gravi condizioni.

Incidente a Brindisi

L’episodio si è verificato intorno alle 16:15 di domenica 11 ottobre 2020 vicino allo svincolo per la zona industriale in direzione Brindisi. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine la coppia era in sella ad una Mv Augusta Brutale quando all’improvviso hanno impattato contro il guard rail.

Il ragazzo, 32 anni, è stato sbalzato a terra mentre la ragazza, 22, sarebbe finita in un dirupo.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti subito sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Giada Malerba. Le ferite riportate nel violento impatto si sono infatti rivelate troppo gravi tali da non lasciarle scampo. Vittorio Verardi è invece stato trasportato in codice rosso all’ospedale Perrino dove si trova ricoverato in condizioni serie.

Presente sul luogo del sinistro, che non ha coinvolto altri veicoli, anche la Polizia stradale, i Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Gli agenti hanno poi chiuso la strada al traffico per permettere i soccorsi e riaprirla intorno alle 18:30. La salma della vittima è a disposizione dell’autorità giudiziaria.