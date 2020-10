Incidente stradale a L’Aquila, 32enne morta in scontro tra auto e moto

Una donna di 32 anni è morta in provincia de L'Aquila a seguito di un incidente stradale occorso mentre era alla guida della sua moto.

Tragedia a Gioia dei Marsi, in provincia de L’Aquila, dove nella giornata del 10 ottobre una donna di 32 anni è morta a seguito di un incidente stradale lungo la strada provinciale 17 nel territorio della Marsica. L’ingegnera Antonella Venditti era infatti in sella alla sua moto durante un’escursione con altri centauri, quando per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del veicolo scontrandosi frontalmente contro un’automobile che stava transitando sulla medesima strada.

Incidente a L’Aquila, morta donna in moto

Secondo la ricostruzione eseguita dalle forze dell’ordine, la donna avrebbe perso il controllo della motocicletta in corrispondenza del cosiddetto Passo del Diavolo, una strada nota per la sua scarsa illuminazione e dove già in passato erano avvenuti numerosi incidenti anche mortali.

La donna, residente a Fontana Liri in provincia di Frosinone, è stata dunque scaraventata sull’asfalto mentre i motociclisti che erano assieme a lei hanno immediatamente allertato gli operatori sanitari del 118.

Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno tentto di rianimare la 32enne con il massaggio cardiaco, ma purtroppo per Antonella Venditti non c’è stato nulla da fare e la donna è stata dichiarata morta poco dopo. Illeso ma sotto shock invece il conducente del veicolo contro cui si è scontrata la motociclista.

La salma è stata successivamente trasportata presso l’ospedale di Avezzano, mentre sul posto sono arrivati in seguito anche i Carabinieri che hanno provveduto a sgomberare la strada e a raccogliere le informazioni necessarie a chiarire la dinamica dell’incidente.

Tra i motocclisti presenti assieme alla 32enne anche il compagno di vita, che la donna avrebbe dovuto sposare da poco.