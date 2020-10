Meteo: arriva il freddo con piogge, vento e neve

Domenica 11 ottobre il tempo sarà all’insegna di pioggia vento e temporali in buona parte della penisola. Prevista neve a 1300 m. di quota.

La giornata di domani, domenica 11 ottobre prevederà in buona parte della penisola italiana pioggia con episodi temporaleschi, vento e neve a 1300 metri di quota sulle Alpi e 1400 metri sul Nord Appennino. Sul Mare del Nord è stazionata una vasta area di depressione che andrebbe a convogliare la massa di aria fredda verso la penisola italiana.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un bollettino nel quale è stata data l’allerta gialla su molte regioni del Nord-Italia, del Centro-Nord e parte del Sud-Italia. In Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto sono previste piogge e temporali con episodi di grandine. Al Sud si raggiungeranno ancora temperature con un piccolo di 26°. Al Nord invece sono in netto calo con temperature che non superano i 18°.

Meteo, pioggia, freddo e neve sulla penisola

Tempo instabile con aria fredda, pioggia, temporali e neve. Questo è ciò che si attende nella giornata di domenica 11 ottobre. Un’area di depressione stazionata sul Mare del Nord porterà anche sulla penisola italiana porterà perturbazioni con pioggia e temporale sia a carattere diffuso che sparso, con neve a 1300 metri sulle Alpi e 1400 metri sul Nord Appennino. In particolare si verificheranno precipitazioni anche a carattere temporalesco nel Triveneto, in Emilia-Romagna, in Toscana e in Lombardia.

Rovesci anche a Sud in Campania e nel Lazio. Sul resto della penisola il tempo sarà soleggiato.

La Protezione Civile ha diffuso l’allerta gialla in diverse regioni italiane. Nello specifico sono: Veneto, Liguria, Toscana, parte del Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, Marche e Umbria, Lazio, Molise, Sicilia, Abruzzo e infine Campania.