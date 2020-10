A causa di un oggetto presente sui binari un tram a Torino è deragliato urtando un pedone e finendo contro la banchina della fermata.

Paura a Torino, dove un tram della linea 3 è deragliato al Rondò della Forca a causa della presenza di un martelletto sui binari. Cinque persone tra cui il conducente sono rimaste lievemente ferite e il traffico è andato in tilt.

Tram deragliato a Torino

L’episodio si è verificato nella mattinata di lunedì 12 ottobre 2020. Secondo le prime ricostruzioni il mezzo, che stava viaggiando in direzione della Vallette, è uscito dai binari a causa di un oggetto rimasto incastrato e probabilmente caduto a qualche altro tram. É quindi finito contro la banchina della fermata per poi terminare la propria corsa contro le balaustre non senza danneggiare un semaforo.

Tanta la paura dei passeggeri al momento dell’urto, anche se fortunatamente nessuno ha riportato ferite importanti.

Tre di essi sono caduti e l’autista è rimasto ferito lievemente. Il mezzo ha poi urtato un pedone che era fermo sulla banchina in procinto di attraversare senza però provocargli danni consistenti. I presenti hanno comunque chiamato i sanitari del 118 che, giunti subito sul posto, hanno medicato i cinque feriti nessuno dei quali ha avuto bisogno di un trasporto in ospedale.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco per riportare il tram sui binari ma anche la polizia locale che ha chiuso il tratto di strada interessato e gestito il traffico.

Le linee 3 e 16 sono state deviate su percorsi alternativi fino al ritorno della situazione alla normalità.