Immuni, in Veneto l'app non funziona per mancata implementazione dei dati. Zaia prova a spiegare ma dalla Cgil piovono le critiche

L’app Immuni, fondamentale per il tracciamento del virus, sembra avere qualche problema nella regione Veneto. A causa della mancata implementazione dei dati sull’app da parte delle Usl, l’applicazione non funziona nella Regione.

Immuni, l’app non funziona in Veneto

“Immuni in Veneto non funziona” è ciò che si sente rispondere un utente, risultato positivo, che prova a contattare le Usll della Regione Veneto per poter condividere il proprio codice. Azione fondamentale per poter avvisare le persone con cui un positivo è stato a contatto, per i residenti in Veneto non si può fare. In poche parole, nessun abitante in Veneto riceverà la notifica circa la presenza di persone positive nelle vicinanze.

Questo malfunzionamento, che compromette l’utilità dell’app nel tracciamento dei casi di coronavirus, sarebbe stato causato dalla mancata implementazione dei dati sull’app da parte delle strutture sanitarie dell’Usl. Il caso, scoperto dal Corriere del Veneto, per ora non ha soluzione. “Mi dispiace: non siamo in grado di inserire il suo codice nel database. L’app Immuni non è attiva al momento in Veneto” è la risposta dell’Ufficio igiene di Padova.

La nota di Zaia

Una nota ufficiale, per spiegare la situazione, arriva dal governatore Luca Zaia. “Tutto quello che è previsto come incombenza da parte dell’ente pubblico per la gestione di Immuni, nel rispetto delle competenze, lo facciamo. Diamo corso a quello che è previsto per coloro che si scaricano Immuni, non è che restano isolati in Veneto, ci mancherebbe“. C’è però chi minaccia delle denunce per mancata tutela sanitaria, e anche dalla Cgil piovono critiche: “Molte persone che sono entrate in contatto con soggetti positivi non lo hanno saputo per l’inefficienza, per non dire lo scetticismo, di chi doveva provvedere a far funzionare il sistema di tracciamento”.