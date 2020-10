Avezzano, maxi focolaio in casa di riposo Don Orione: 70 contagiati. Sarebbe partito dal sacerdote, positivo al coronavirus e in giro con la febbre.

Il coronavirus torna a circolare su larga scala nel nostro Paese, e i virologi sono preoccupati per i soggetti più a rischio: se il virus colpisse ancora gli anziani, gli ospedali si troverebbero di nuovo in condizioni critiche a causa dell’elevato numero di pazienti con sintomi gravi.

Coronavirus, sacerdote positivo: 70 contagi

“Proteggere gli anziani” era l’obiettivo di Brusaferro, mentre l’Italia si trova alle prese con numeri di contagi più alti del previsto. Proprio gli anziani sono al centro di un maxi focolaio scoppiato ad Avezzano, in una casa di riposo. Sono 70 le persone contagiate, tra operatori e ospiti dell’RSA dell’Istituto Don Orione. Dopo la scoperta della positività al coronavirus di un sacerdote, sono partiti i test a tappeto nella casa di riposo in via Corradini, ad Avezzano.

Se dapprima i casi positivi erano quattro, per poi crescere di 7 unità, ieri l’impennata con ben 57 casi positivi in più. Altri tamponi sono ancora da esaminare, quindi il numero di positivi nella casa di riposo potrebbe ancora salire.

Scarseggiano posti letto in ospedale

La struttura di via Corradini è stata completamente chiusa all’esterno. I casi negativi sono stati trasferiti in un luogo completamente isolato dal virus. Da quanto si apprende, sarebbe stato il sacerdote, che sarebbe andato in giro con la febbre, ad aver causato il focolaio.

La Asl, intanto, monitora costantemente la situazione e guarda al focolaio con preoccupazione: negli ospedali della zona, infatti, i posti letto scaseggiano.