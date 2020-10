Boom di contagi da coronavirus in Lombardia nelle ultime ore: secondo alcune fonti avrebbero superato quota 4 mila.

Secondo alcune voci circolate a Palazzo Lombardia, i nuovi casi di coronavirus registratisi in regione nelle ultime ore sarebbero più di 4 mila: se la notizia venisse accertata il bilancio nazionale di mercoledì 21 ottobre 2020 potrebbe raggiungere un nuovo picco, dopo la conferma del Veneto di 1.083 contagi nella scorsa notte.

Coronavirus in Lombardia: bilancio del 21 ottobre

A riportare l’indiscrezione è stato il quotidiano online Open che ha citato voci giunte dai piani alti della sede della Regione. Secondo quanto riportato, la prima aggregazione grezza dei dati giunti dalle singole province avrebbe condotto ad una somma superiore a quota 4 mila, vale a dire il doppio rispetto alle positività accertate durante la giornata precedente.

Per il momento non sono giunte conferme né dal governatore Attilio Fontana né dall’assessore al Welfare Giulio Gallera.

Per il riscontro ufficiale sarà necessario attendere il consueto bollettino giornaliero che uscirà nel tardo pomeriggio. Se il numero trovasse conferma è quasi certo che il Presidente proceda a varare l’ordinanza contenente limitazioni e chiusure. Un provvedimento che sembrava già in via di pubblicazione ma su cui il leader della Lega Matteo Salvini ha chiesto ulteriori approfondimenti.

Anche altri esponenti del partito, tra cui l’ex ministro Centinaio, si erano schierati contro le nuove misure.

Tra queste ci sarebbero l’introduzione di un coprifuoco dalle 23 alle 5 e la chiusura dei centri commerciali nel fine settimana. Rimarrebbero esclusi dalla disposizione i negozi che vengono beni di prima necessità.