Massimo Galli ha affermato che nel suo ospedale, il Sacco di Milano, è tornato il clima di marzo con molti ricoveri gravi.

Il virologo Massimo Galli, responsabile del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ha definito preoccupante il trend dei contagi da coronavirus e affermato che nella sua struttura l’aria è tornata ad essere quella di marzo.

Galli: “Nel mio ospedale aria di marzo”

Intervenuto nel corso della trasmissione Cartabianca in onda su Rai Tre, l’esperto ha spiegato che nel suo reparto ci sono molte persone, non ancora in terapia intensiva, con una malattia grave. Per questo ha invocato nuovi interventi e chiusure per invertire la tendenza nelle prossime due settimane. Altrimenti, in termini di gravità, “la situazione somiglierebbe terribilmente a quello che abbiamo già vissuto“.

Secondo Galli era prevedibile da almeno 15 giorni che si sarebbe arrivati a questo punto, con centinaia di ricoveri ogni giorno e un incremento dei posti in Rianimazione occupati.

Ciò che è necessario fare ora è “fare subito cose per non doverne fare di peggiori dopo“, ha sottolineato con riferimento al rischio di tornare ad un nuovo lockdown.

In alcuni contesti, ha aggiunto, la situazione epidemiologica impone di fare di più e implica la necessità di interventi più decisi. La responsabilità prima rimane comunque dei cittadini, da lui invitati ad aderire alle indicazioni di rimanere a casa il più possibile ed evitare situazioni in cui sono presenti molte persone.

Lo stesso invito, a pochi minuti di distanza, lo ha fatto anche il ministro della Salute Roberto Speranza a Dimartedì in onda su La7 parlando di una situazione grave che impone un innalzamento del livello di guardia.