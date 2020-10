Incidente a Imola, auto contro furgone: morto un uomo di 90 anni

Un uomo di 90 anni è morto in un incidente a Imola: la sua auto si è scontrata con un furgone che giungeva dalla direzione opposta.

Tragedia a Imola, dove nel pomeriggio di martedì 20 ottobre 2020 ha avuto luogo un incidente stradale che è costato la vita ad un uomo di 90 anni. La sua auto si è schiantata contro un furgone ed è deceduto sul colpo.

Incidente a Imola: auto contro furgone

L’episodio si è verificato intorno alle 13 lungo via Ortignola. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine il pensionato, identificato in Pietro Gino Liverani, stava viaggiando a bordo della sua Lancia Y verso la periferia. Nei pressi della all’altezza del civico 24 si è scontrato contro un furgone Ducato che giungeva dalla direzione opposta.

Lo schianto ha fatto sbandare la piccola utilitaria che ha invaso la corsia dell’altro senso di marcia per poi finire sul fianco nel fossato che costeggia la strada.

Un impatto così violento da rivelarsi fatale per l’uomo. I Vigili del Fuoco hanno infatti estratto il suo corpo dall’abitacolo ma i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Illeso ma sotto shock il conducente del furgone, un 51enne residente in provincia di Firenze che è stato trasportato al Pronto Soccorso. Intanto i pompieri hanno messo in sicurezza la strada, rimasta chiusa per circa due ore, e gli agenti della Polizia locale di Imola hanno effettuato i rilievi utili a capire la dinamica dell’accaduto.

Andrà infatti accertato chi dei due abbia invaso la corsia opposta causando lo schianto.