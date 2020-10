Violenza sessuale di gruppo su una 12enne durante il lockdown: 3 arresti

Tre soggetti sono stati arrestati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata per aver stuprato una12enne durante il lockdown.

Orrore a Fondi, dove durante il lockdown una ragazzina di 12 anni è rimasta vittima di una violenza sessuale di gruppo per cui la Procura di Latina ha arrestato tre persone. Si tratta di cittadini di nazionalità indiana in attesa di regolarizzazione che in primavera si trovavano ospiti della sua famiglia.

Violenza sessuale di gruppo durante il lockdown

Secondo la ricostruzione degli investigatori i tre fermati avrebbero violentato la minorenne nel periodo di marzo e aprile approfittando di un momento in cui i genitori non erano in casa. I due si sarebbero infatti trovati fuori per lavoro, uno dei motivi per cui spostarsi e uscire dal proprio domicilio era concesso. Qui i tre l’avrebbero aggredita e stuprata a turno minacciandola di non raccontare nulla alla famiglia.

La piccola non avrebbe confessato nulla per diversi mesi fino a quando a ottobre è giunta la denuncia alle autorità giudiziarie. Costoro hanno ascoltato la ragazza in ambiente protetto secondo i protocolli d’indirizzo emanati dalla locale Procura della Repubblica in materia di fattispecie delittuose che coinvolgono donne e minori. Il suo racconto ha anche trovato conferme in accertamenti clinici eseguiti successivamente.

Gli inquirenti si sono così messi sulle tracce degli aggressori. Hanno poi scoperto che i tre erano stati allontanati dalla famiglia a luglio per motivi non ricollegati ai fatti contestati. Sono comunque riusciti a rintracciarli, due a Fondi e uno a Pordenone, e ad arrestarli. L’accusa contestata loro è quella di violenza sessuale di gruppo aggravata dalla minore età della vittima.