Roma, si getta sui binari della metro a San Giovanni: resta illesa

Ragazza si getta sui binari a San Giovanni, il treno passa, ma lei resta illesa.

Paura a Roma nella stazione della metropolitana di San Giovanni dove una ragazza di 28 anni si è gettata sui binari del treno, ma il vettore le è fortunatamente passato sopra lasciando la giovane illesa. Neanche un graffio, in un episodio che ha dell’incredibile per la dinamica dei fatti.

La 28enne è stata comunque trasportata in ospedale dove dovrà rimanere in osservazione per alcune ore. Al momento non sono chiari i motivi del gesto della ragazza, si pensa al suicidio, ma solo le telecamere di video sorveglianza e la testimonianza della diretta interessata potranno fare chiarezza sul tema.

Si getta binari a San Giovanni: illesa

Stando alle prime ricostruzioni riportate da Leggo, la giovane si sarebbe lanciata sui binari vedendo arrivare il treno davanti ai molti passeggeri rimasti impietriti dal gesto della ragazza.

Una dinamica che solitamente ha un solo esito, ma che questa volta ha dato un colpo di scena del tutto inaspettato. È ipotizzabile pensare che a salvare la 28enne possa essere stata la posizione assunta dalla giovane, sdraiata al centro dei binari e dunque ben lontana dalla rotaie.

Ora, come detto, la protagonista della storia è in ospedale sia per effettuare tutti i test clinici sia per essere aiutata ad affrontare mentalmente questo momento di disagio.

È dunque ipotizzabile pensare che posso essere trasferita in un centro specializzato per questo tipo di situazioni con il fine di assicurarsi, ed evitare, che una volta fuori controllo la giovane possa ricommettere un gesto simile.