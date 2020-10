Una palazzina di tre piani da anni in stato di abbandono è crollata a Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Si cercano dispersi.

Una palazzina di tre piani da anni in stato di abbandono è crollata a Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Sul posto sono immediatamente giunti gli operatori dei vigili del fuoco che stanno cercando di capire se possano esserci delle persone intrappolate tra le macerie.

L’edificio è infatti luogo di ritrovo per molti senzatetto che altrimenti non avrebbero posto dove dormire.

#Napoli, crollo edificio via Innominata: continua lavoro dei #vigilidelfuoco per escludere la presenza di persone coinvolte. Nella clip team #usar e cinofili in azione tra le macerie mentre mezzi per il movimento terra rimuovono i detriti già ispezionati [#28ottobre 17:45] pic.twitter.com/nepdDGhqgh — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 28, 2020

Crolla palazzina a Napoli, si cercano dispersi

Il crollo dell’edificio è avvenuto in via Detta Innominata, poco distante dalla stazione del passante ferroviario San Giovanni-Barra, capolinea della linea 2.

Il timore dei soccorritori accorsi sul luogo del crollo è che qualcuno possa essere rimasto sepolto vivo dalle macerie dell’edificio, che si trovava in stato di abbandono da almeno un ventina di anni. Sul posto sono in seguito intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Poggioreale.

🔴 #Napoli, intervento in via Innominata per il crollo della porzione di un edificio di due piani, segnalato come rifugio per senza tetto. Sul posto squadre #vigilidelfuoco anche con #usar e cinofili per la ricerca di eventuali coinvolti [#28ottobre 15:30] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 28, 2020

Come è stato reso noto successivamente, a crollare non è stato l’intero edificio ma soltanto uno dei muri perimetrali di quest’ultimo. Nel 2013 inoltre, sulla stessa via un altro palazzo crollo sempre per un cedimento strutturale dovuto ad anni di abbandono. Anche in quel caso si temette che qualcuno potesse essere stato travolto dalle macerie, dato che nella zona sono diversi gli edifici che vengono utilizzati come alloggi di fortuna dai senzatetto.