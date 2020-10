Aggredito e rapinato dopo rapporto sessuale: arrestati tre uomini

L'uomo, dopo avere consumato un rapporto sessuale con i tre malviventi, è stato aggredito.

Una notte da incubo per un uomo originario della Colombia. Il trentaduenne, dopo avere avuto un rapporto sessuale con altri tre uomini, è stato da questi ultimi aggredito e rapinato. Il gruppo di malviventi ha utilizzato un nunchaku per minacciare la vittima.

A salvarlo le persone che hanno sentito le urla provenienti dalla camera d’albergo dove il gruppo si trovava. Adesso gli autori dell’aggressione sono stati arrestati.

L’aggressione

I fatti sono avvenuti nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre a Roma, in un hotel situato in via XX settembre. L’uomo aveva affittato una camera con altri tre uomini di origini algerine, di 26, 28 e 29 anni, per consumare un rapporto sessuale di gruppo.

Al termine di quest’ultimo, tuttavia, è stato violentemente aggredito. Lo hanno picchiato con un nunchaku, arma cinese composta da due bastoni di legno uniti da una catena. Prima di andare via, inoltre, gli hanno rubato qualche centinaio di euro.

Le urla del trentaduenne colombiano hanno allertato gli altri ospiti dell’albergo, che hanno chiamato la polizia. La vittima dell’aggressione, scappata dalla stanza dopo avere subito diversi colpi di nunchaku, è stata rinvenuta per strada dagli agenti della Mobile, in evidente stato di agitazione.

È stato dunque prontamente soccorso dai sanitari.

I poliziotti, intanto, a seguito della testimonianza, si sono recati presso la camera dell’hotel, dove si trovavano ancora i tre aggressori. Essi hanno tentato di fuggire spintonando gli agenti, ma sono stati bloccati e arrestati. Adesso sono accusati di rapina aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.