Dramma a Solopaca, comune in provincia di Benevento. Un 47enne è morto in casa per una ferita alla testa.

Un evento drammatico è avvenuto nella cittadina di Solopaca in provincia di Benevento. Un uomo di 47 anni che viveva da solo in casa è morto probabilmente in seguito ad una ferita alla testa. Stando a quanto riferisce il quotidiano Ottopagine.it, ancora non è chiaro come possa essere avvenuta la dinamica dell’incidente.

Da prime ricostruzioni della vicenda sembrerebbe infatti che l’uomo abbia sbattuto la testa forse contro una scala di ferro, dopo di che sarebbe caduto urtando la testa contro il pavimento. Un colpo finale dunque che sarebbe stato fatale per il 47enne di Solopaca. L’uomo ha fatto la sua ultima apparizione in pubblico sabato 31 ottobre intorno all’ora. Il ritrovamento del corpo sarebbe avvenuto tuttavia soltanto nella serata lunedì 2 novembre.

A dare l’allarme sarebbero stati i vicini dell’uomo. Tuttavia per la vittima a nulla sono valsi i soccorsi. L’uomo era già deceduto.

Benevento, uomo morto in casa

Viveva da solo e svolgeva lavori saltuari come muratore o in campagna. Gianluca, 47enne di Solopaca in provincia di Benevento è morto in casa probabilmente a causa di una ferita alla testa che sarebbe stata accusata in seguito ad urto contro una scala di ferro.

L’uomo è stato visto per l’ultima volta sabato 31 ottobre in tarda mattinata, dopo di che la scomparsa fino alla sera di lunedì 2 novembre quando il corpo dell’uomo è stato ritrovato da dei vicini di casa che si sono preoccupati dopo aver visto le luci accese della casa dell’uomo.

Ancora non sono chiari i contorni della vicenda. Per questo motivo la Polizia locale è già al lavoro per eseguire gli accertamenti sul caso.

Stando a quanto riportato da ottopagine.it, la salma dell’uomo che si trova attualmente all’obitorio di Giugliano potrebbe essere sottoposta a breve all’autopsia.