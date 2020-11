Il nuovo dpcm coinvolgerà anche lo sport: si potrà andare a correre ma rispettando le distanze e in prossimità delle proprie abitazioni.

Con la firma del nuovo Dpcm, molte sono le domande intono al settore dello sport amatoriale: si può correre? Se sì, dove e in che misura? Cerchiamo di capire se bisognerà utilizzare la mascherina e cosa è stato disposto per le diverse zone del Paese.

Nuovo dpcm: si può correre?

Il nuovo decreto, firmato nella notte tra il 3 e il 4 novembre dal Premier Conte, verrà applicato a partire da giovedì 5 ottobre. Molti gli interrogativi ancora in ballo e molti sportivi si chiedono se potranno o meno continuare la loro attività sportiva all’aperto, tra jogging e corsa. La divisione del territorio nazionale in tre diverse aree, porterà a misure di contenimento del virus differenti.

Presumibilmente l’Italia sarà divisa in tre diverse zone: verde (la meno grave), arancione (di media gravità) e rossa (rischio alto). Le misure più restrittive riguarderanno, come immaginabile, le zone ad alto rischio di contagi.

Sport e zone a rischio: le modalità

Anche nel caso dello sport, le misure saranno diversificate in base alle zone individuate. Sarà consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché venga rispettata la distanza di sicurezza di almeno due metri, per l’attività sportiva, e di almeno un metro per ogni altra attività.

Per le zone più a rischio

Si potrà svolgere attività motoria (passeggiata) individualmente e in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione. Per quanto riguarda l’attività sportiva (corsa) potrà essere effettuata esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Rimane inalterata la sospensione delle attività per palestre e piscine. Sospese anche le attività nei centri sportivi all’aperto e tutti gli eventi organizzati da enti di competizioni sportive.