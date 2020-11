Un ragazzo è stato arrestato per aver cercato di violentare una donna anziana. L'allarme è stato lanciato dalla compagna di stanza.

Un ragazzo di 26 anni si è introdotto nell’ospedale di Santa Maria della Misericordia di Udine e ha cercato di violentare una donna anziana ricoverata. Il ragazzo è stato arrestato durante la notte dalla polizia della squadra volanti della questura del capoluogo friulano ed è stato trasportato nel carcere con un’accusa di violenza sessuale.

Ragazzo tenta di violentare un’anziana

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, il 26enne è entrato in una delle stanze dell’ospedale, dove erano ricoverate due donne, intorno a mezzanotte. Ha svegliato la più anziana delle due pazienti e l’ha trascinata con la forza all’interno del bagno. La signora si è rifiutata di seguirlo ma, presa alla sprovvista durante la notte, è stata sollevata di peso del letto e trascinata.

Nel bagno il ragazzo si è spogliato e ha cercato di violentare la donna, ma fortunatamente è stato fermato dall’arrivo di un’infermiera che intanto era stata avvisata dalla compagna di stanza della donna.

L’operatrice sanitaria ha trovato l’anziana in stato di shock, mentre l’uomo si era nascosto nel vano della doccia. Quando è stato scoperto ha cercato di giustificarsi dicendo che si trovava lì perché aveva intenzione di aiutare la donna, ma poi è scappato attraversando il corridoio dell’ospedale.

Un infermiere lo ha subito inseguito ed è riuscito a fermarlo, aiutato da alcuni agenti della polizia che erano sul posto per far effettuare un tampone ad un minore clandestino che era stato appena rintracciato. I testimoni hanno spiegato che questa aggressione non è stata l’unica. Il ragazzo aveva già tentato di avvicinarsi ad una donna su una sedia a rotelle, limitata nei movimenti, in attesa di cure al Pronto Soccorso.

Il ragazzo aveva cercato di trascinarla in un luogo appartato ma era stato fermato dalle sue urla.