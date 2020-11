Neonato trovato morto a Trapani, arrestata la madre: ha 17 anni

È stata arrestata per omicidio volontario la madre del neonato trovato morto a Trapani, da lei gettato dalla finestra dopo il parto.

Le forze dell’ordine hanno arrestato la madre che nella mattinata di venerdì 6 novembre 2020 a Trapani ha gettato dalla finestra il neonato appena partorito, morto all’istante a causa delle gravi ferite riportate. Si tratta di una ragazza di 17 anni che aveva tenuto nascosta la gravidanza ai genitori che dovrà rispondere dell’accusa di omicidio volontario.

Neonato trovato morto a Trapani

A trovare il piccolo, con ancora il corone ombelicale attaccato, era stato un abitante del residence in cui risiede la giovane che aveva prontamente segnalato la vicenda ai Carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni la madre, che ha confessato, avrebbe dato alla luce il figlio per poi gettarlo dalla finestra della sua abitazione della periferia di Trapani.

Ora si trova in ospedale, è stata sentita dagli inquirenti e arrestata per omicidio volontario.

La giovane ha raccontato di non aver mai detto di essere incinta ai genitori, che, ascoltati anch’essi dagli investigatori, hanno ammesso di essere all’oscuro della sua gravidanza. Il padre è un appartenente alle forze dell’ordine e la madre ha raccontato di non aver visto nulla di strano nella fisicità della figlia, già di robusta costituzione. “Avevo paura di dirglielo. Temevo la loro reazione. Sono disperata“, ha affermato in lacrime la ragazza.

Sulla vicenda indagherà la Procura di Trapani. In particolare dovrà accertare insieme agli agenti della scientifica se il bambino fosse vivo o meno al momento del parto e capire quindi i tempi in cui sia morto.