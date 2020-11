Covid, alpino suona sotto la finestra dell’ospedale per la moglie

Le immagini dell'alpino che ha suonato per la moglie hanno commosso il web.

Una storia che sta emozionando il web. Le immagini di una storia d’amore senza tempo, che celebra un legame fortissimo, che può superare ogni ostacolo. Questo è ciò che è accaduto a Piacenza, davanti all’ospedale di Castel San Giovanni. Un uomo di 81 anni, alpino, ha trovato il modo per dimostrare il suo grande amore alla moglie, ricoverata per Covid.

Alpino suona per la moglie

Si chiama Stefano Bozzini, è un alpino, ha 81 anni ed è innamorato pazzo di sua moglie, proprio come quando si sono conosciuti.

La moglie Carla è stata ricoverata all’ospedale di Castel San Giovanni a Piacenza, in quanto è risultata positiva al Covid-19. Le visite in ospedale non sono concesse, ma suo marito ha deciso di trovare un modo speciale per farle sentire la sua vicinanza e il suo amore, dopo tanti anni insieme. Per questo ha preso una sedia, si è seduto sotto la sua finestra davanti all’ospedale, e le ha suonato una romantica serenata.

Stefano Bozzini è nato nel 1939 ed è di Castel San Giovanni. La fisarmonica la suona da molto tempo, per passione. Sua moglie Carla è stata ricoverata per il Covid, ma lui non ha voluto farla sentire sola e ha trovato un modo tutto suo per riuscire a starle accanto. Non potendo andare a trovarla all’interno dell’ospedale, ha chiesto agli infermieri di potersi posizionare nel cortile esterno dell’ospedale, di fronte alla finestra della stanza della donna, per suonare 2 o 3 canzoni da dedicare alla moglie.

L’alpino ha regalato 10 minuti di grandi emozioni e di arte a tutto l’ospedale e la sua musica ha abbracciato la moglie Carla, che ha potuto sentire tutto l’amore che il marito prova per lei. A documentare questo episodio è stato il figlio su Facebook.