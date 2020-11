A causa della carenza di posti letto l'ospedale di Erba, nel comasco, è stato costretto a mandare via una fila di ambulanze cariche di pazienti Covid.

Si moltiplicano in tutta Italia le dolorose immagini delle ambulanze in fila davanti agli ospedali in attesa di poter far ricoverare pazienti colpiti dal coronavirus. L’ultimo episodio in ordine di tempo è accaduto a Erba, in provincia di Como, dove nella giornata di mercoledì 4 novembre è stata scattata un’eloquente fotografia che mostra almeno una decina di mezzi di soccorso incolonnati davanti alla struttura ospedaliera e costretti poi ad andarsene a causa della mancanza di posti letto.

Fila di ambulanze davanti all’ospedale di Erba

All’interno dell’ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba si contano attualmente 72 ricoverati per coronavirus, di cui cinque nel reparto di terapia intensiva, con gli stessi operatori sanitari che denunciano una situazione ormai al limite: “Non ci sono più posti letto nell’area Covid-19. […] Abbiamo dovuto mandarle tutte via [le ambulanze davanti alla struttura ndr] facendole convergere in altre strutture sanitarie”.

Il personale della struttura ospedaliera ha in seguito aggiunto: “Mercoledì mattina è stata raggiunta la capacità massima dell’area Covid-19.

E quindi ora non riusciamo più a ricoverare le persone positive al Coronavirus. […] Una volta raggiunta la capacità massima della nostra struttura, abbiamo immediatamente avvertito il 118 per chiedere di non farci mandare più altri pazienti”. Una situazione giunta al collasso proprio poche ore prima che presidente del Consiglio Giuseppe Conte annunciasse le disposizioni contenute nel nuovo Dpcm, con la suddivisione dell’Italia in tre diverse zone di rischio epidemiologico.