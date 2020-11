A causa dell'andamento del Coronavirus, Ricciardi non esclude lockdown generale. "Dobbiamo valutare gli effetti", ha dichiarato.

Coronavirus, Ricciardi non esclude lockdown generale per tutta Italia, visto l’andamento dell’epidemia. “Non è scongiurato perché dobbiamo valutare gli effetti delle misure adottate”, ha dichiarato il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, durante un intervento su Sky Tg24.

Coronavirus, Ricciardi: “Lockdown possibile”

Secondo quanto affermato da Walter Ricciardi, nelle Regioni in cui la situazione Coronavirus sta peggiorando, bisogna arrestare l’epidemia mentre in quelle stabili invertire la curva e farla diminuire.

“Soltanto quando saremo certi che questo avviene allora potremo trarre delle conclusioni”, ha dichiarato, “Però tutti quanti stiamo cercando di evitare il lockdown nazionale, di elaborare delle misure proporzionate alla circolazione del virus”.

Le misure adottate finora? Efficaci, la speranza è quella di vederne presto i risultati secondo Ricciardi: “lo speriamo tutti ma per essere certi dobbiamo aspettare ancora una decina di giorni. Perché sono state introdotte una settimana fa, per dare degli effetti stabili bisogna valutarle dopo due settimane”.

Ricciardi sul piano vaccino

Interrogato in merito al piano di distribuzione del vaccino anti-Covid, Walter Ricciardi ha dichiarato che sarà perfettamente in tempo. “Alcuni Paesi hanno dei piani nazionali perché la responsabilità è nazionale, noi invece abbiamo le Regioni e dobbiamo fare un piano che contemperi questa frammentazione”, ha spiegato ai microfoni di Sky Tg24, “Lo dobbiamo fare in maniera consensuale, quindi siamo svantaggiati nella rapidità decisionale, ma ci stiamo lavorando”.