Covid, Molise unica Regione a rischio moderato: l’avvertimento dell’Iss

Il Molise resta una Regione a rischio moderato: ma per l'Istituto superiore di sanità c'è una probabilità elevata di progressione a rischio alto.

Mentre in alcune Regioni e province, come quella di Bolzano, preoccupa l’andamento dell’emergenza coronavirus, in Molise il rischio resta moderato, ma l’Iss lancia un avvertimento rivolto ai cittadini.

Coronavirus, rischio moderato in Molise

Se a fine ottobre si contavano un positivo ogni cinque tamponi, il Molise resta l’unica Regione in Italia con un livello di rischio moderato.

Nel bollettino di sabato 14 novembre solo quattro territori hanno registrato meno di 300 casi positivi. Tra questi, c’è il Molise, con un incremento giornaliero pari a 121 unità.

“Ma c’è una probabilità elevata di progressione a rischio alto”, precisano dall’Istituto superiore di sanità. Anche se l’andamento attuale sembra rasserenare i cittadini, è importante non abbassare la guardia e prestare sempre massima attenzione, perché la curva epidemiologica potrebbe ribaltarsi.

“È un dato positivo, ma non dobbiamo in alcun modo abbassare la guardia. Insieme possiamo garantire la sicurezza e la salute di tutti i molisani”, ha scritto su Facebook il governatore Donato Toma. I ricoverati sono a quota 62 e sette contagiati sono in terapia intensiva. L’Azienda sanitaria regionale del Molise ha contato 2789 positivi dall’inizio della pandemia.

Intanto Campania e Toscana diventano zona rossa. Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche diventano, invece, zona arancione, per un totale di 9 Regioni che sono aree arancioni, dove è possibile spostarsi nel proprio comune dalle 5 alle 22, senza dover motivare lo spostamento, ma non è possibile uscire per raggiungere altri paesi o Regioni.