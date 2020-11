30enne picchia i genitori con l'intento di avere soldi da spendere in abiti griffati, uscite con gli amici e profumi costosi.

30enne picchia i genitori e li minaccia regolarmente, per avere soldi da spendere in abiti griffati, profumi costosi, alcolici di qualità e uscite con gli amici. Il giovane di Castel Gandolfo non sborsava mai un euro, tutto ciò che aveva gli veniva dato dai famigliari, terrorizzati dalle sue reazioni violente.

30enne picchia i genitori

Il 30enne non faceva nulla dalla mattina alla sera, erano i genitori a consentirgli di godersi la bella vita, arrivando sino a dargli mille euro al giorno. Botte, minacce, insulti e abusi psicologici: questo era ciò che gli spettava se si rifiutavano di dare soldi al figlio.

Nello spettro dei maltrattamenti in famiglia, accade purtroppo anche questo. L’ultima vicenda vede il 30enne gettare per terra il cibo che stava mangiando a casa, costringendo il padre a raccoglierlo con la bocca dal pavimento.

I genitori non lo avevano mai denunciato, ma in questo occasione le grida erano talmente forti che alcuni carabinieri di passaggio le hanno udite, irrompendo nell’abitazione di Castel Gandolfo e cogliendo il flagrante l’aguzzino.

Minacce e punizioni sadiche

Le urla disperate erano quelle del padre del giovane, in ginocchio per terra mentre veniva insultato e minacciato pesantemente, intento a raccogliere con la bocca i suoi avanzi di cibo, lanciati per stizza.

Il motivo? L’uomo non voleva dargli cento euro per uscire con gli amici. Le indagini dei carabinieri della compagnia locale hanno portato a galla anni di violenze e soprusi nei confronti dei genitori, costretti a sopportare i maltrattamenti del figlio. Ora su di lui pende l’accusa di maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata, è finito in manette nel carcere di Velletri.